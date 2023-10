Oltre The Last of Us e Uncharted: quali altri giochi ha fatto Naughty Dog?

Naughty Dog è uno degli studi di punta della famiglia PlayStation insieme a nomi come Insomniac Games (a proposito, ecco che giochi ha sviluppato Insomniac fino ad oggi) e Sony Santa Monica, ma quali giochi ha prodotto nel corso degli anni lo studio californiano guidato da Neil Druckmann? Ecco la lista!

Naughty Dog viene fondata a metà degli anni '80 e lavora inizialmente su giochi per Home Computer come Spectrum e piattaforme Commodore e Atari, il primo contatto con le console arriva nel 1991 quando lo studio sviluppa Rings of Power per Mega Drive, gioco di ruolo pubblicato da Electronic Arts.

La svolta avviene però nella seconda metà degli anni '90, quando Naughty Dog inizia a lavorare sulla serie Crash Bandicoot, vero caposaldo della prima PlayStation. I primi anni 2000 sono gli anni d'oro di Jak & Daxter mentre nel 2007 nasce la serie Uncharted.

Tutti i giochi Naughty Dog

Math Jam (1985) Home Computer

Ski Crazed (1986) Home Computer

Dream Zone (1988) Home Computer

Keef the Thief (1989) Home Computer

Rings of Power (1991) SEGA Mega Drive

Way of the Warrior (1994) 3DO

Crash Bandicoot (1996) PS1

Crash Bandicoot 2 Il Ritorno di Cortex (1997) PS1

Crash Bandicoot 3 Warped (1998) PS1

Crash Team Racing (1999) PS1

Jak and Daxter The Precursor Legacy (2001) PS2

Jak II Renegade (2003) PS2

Jak 3 (2004) PS2

Jak X (2005) PS2

Uncharted Drake's Fortune (2007) PS3

Uncharted 2 Il Covo dei Ladri (2009) PS3

Uncharted 3 L'Inganno di Drake (2011) PS3

The Last of Us (2013) PS3

Uncharted L'Abisso d'Oro (2012, supervisione) PS Vita

The Jak and Daxter Trilogy (2013, supervisione) PS Vita

The Last of Us Remastered (2014) PS4

Uncharted 4 Fine di un Ladro (2016) PS4

Uncharted L'Eredità Perduta (2017) PS4

The Last of Us Parte 2 (2020) PS4

Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri (2022, supervisione) PS5, PC

The Last of Us Parte I (2022) PS5, PC

Negli ultimi anni il team ha lavorato principalmente sulla sere The Last of Us, il cui primo capitolo risale al 2023, ma c'è stato spazio anche per l'acclamato Uncharted 4 Fine di un Ladro e per lo spin-off Uncharted L'Eredità Perduta, prima di passare a lavorare su The Last of Us Parte 2 e The Last of Us Parte 1 nel 2022.

E per il futuro? Si parla di The Last of Us Parte 3 e The Last of Us 2 Remastered in sviluppo insieme ad una nuova IP (nome in codice Eye of Polaris) mentre non è chiaro se il multiplayer di The Last of Us Parte 2 esista ancora o se sia stato cancellato.

Su Everyeye.it trovate anche la top 3 dei migliori giochi Nuaghty Dog con i giochi più belli prodotti dallo studio.