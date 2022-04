Last Recollection, marchio registrato da Bandai Namco: raccolta per .hack?

Mentre è ormai ritornata in scena la versione Nintendo Switch di .hack//G.U. Last Record, si fanno strada in rete indizi su di un ulteriore progetto legato alla serie.

All'interno del database della WIPO (World Intellectual Property Organization - Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale), ha infatti realizzato la propria comparsa un primo riferimento al marchio Last Recollection. Quest'ultimo è stato depositato in Europa dai vertici di Bandai Namco, con il documento che riporta nello specifico la data del 1 aprile 2022. In quella stessa giornata, inoltre, la compagnia videoludica giapponese aveva provveduto a depositare il medesimo marchio anche in Giappone. Nel Sol Levante, Last Recollection è stato registrato sia in lingua giapponese sia in lingua inglese.

Con la pubblicazione di tali operazioni, emerge ora un'interessante ipotesi legata al futuro della serie di .hack. Sull'onda del ritorno di .hack//G.U. Last Recode, esordito in origine nel lontano 2017, non è infatti da escludere la possibilità che Bandai Namco abbia deciso di riproporre al pubblico l'IP in una chiave più estesa. Una raccolta dei capitoli della saga potrebbe in effetti essere in sviluppo proprio con il nome di Last Recollection. In attesa di saperne di più, ricordiamo che è al momento disponibile sulle pagine di Everyeye la recensione di hack.//G.U. Last Recode, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.