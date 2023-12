Last Sentinel, il nuovo action open world di Lightspeed Studios si presenta ai TGA

È stato detto, nel corso degli ultimi giorni, che I The Game Awards 2023 sarebbero stati ricchi di annunci di nuove IP e così è stato: nella notte dell'8 novembre, ad aver fatto il proprio ingresso trionfale vi è stata anche Lightspeed Studios, la software house che ha mostrato al mondo intero il suo Last Sentinel, un open world futuristico.

Sebbene la notte dei The Game Awards 2023 sia stata edulcorata da tantissimi trailer in-game e non in-game che hanno mostrato tanti dettagli sui progetti futuri che arriveranno nel corso dei mesi, Last Sentinel è un titolo che ha ancora molto da raccontare rispetto ad un primo sguardo preliminare. Stando alle informazioni reperibili presso il sito ufficiale del gioco, sappiamo che il titolo sarà "ambientato tra decenni in una Tokyo ricostruita", settando quindi l'avventura in un contesto sci-fi dalle tinte parzialmente distopiche.

"Vestirete i panni di Hiromi Shoda in Last Sentinel, un gioco action open world incentrato sulla narrazione". Purtroppo, però, i dettagli a disposizione dell'utenza terminano qui, sebbene il primo trailer del gioco sia di per sé sufficiente ad apprezzare le incredibili potenzialità dell'universo narrativo messo a punto dai ragazzi di Lightspeed Studios. Si attendono novità in tal senso, nella speranza che esse sopraggiungano il più presto possibile.