Last Stop ha una data di uscita: trailer per l'intrigante indie Annapurna

Mentre si attendono notizie di Stray e The Artful Escape, Annapurna Interactive annuncia ufficialmente la data di uscita di Last Stop, in arrivo su PC e console il prossimo mese.

Avventura in terza persona ambientata nella Londra di oggi, il titolo single player vede dipanarsi e intrecciarsi le vicende di tre personaggi principali giocabili. A cavallo tra realtà, sovrannaturale, sentimenti, Last Stop racconta le vite segrete di Donna, John e Meena:

Donna è una liceale che si sente soffocata dalla routine domestica e dalla sorella maggiore, che ha un atteggiamento iperprotettivo nei suoi confronti. In cerca di emozioni con i due migliori amici, si ritroverà coinvolta in una bizzarra storia di rapimenti ;

e dalla sorella maggiore, che ha un atteggiamento iperprotettivo nei suoi confronti. In cerca di emozioni con i due migliori amici, si ritroverà coinvolta in una bizzarra storia di ; John è un padre single di mezza età, costantemente oberato di lavoro per cercare di far fronte ai debiti. In cerca di svago con il nipote ventenne iscritto al college, si ritroverà intrappolato tra una storia di vendetta e la comparsa di un artefatto maledetto ;

per cercare di far fronte ai debiti. In cerca di svago con il nipote ventenne iscritto al college, si ritroverà intrappolato tra una storia di vendetta e la comparsa di un ; Meena è una donna in carriera che trova soddisfazione unicamente nel suo lavoro, lontana dalla routine della famiglia. Nel corso di una competizione con un collega per una promozione, qualcosa di antico fa la sua comparsa negli scantinati della compagnia;

Tre storie bizzarre, per un indie che porta il sigillo di qualità di Annapurna Interactive. L' annuncio di Last Stop risale all'ultimo Nintendo Indie World, mentre l'E3 2021 ha portato l'annuncio della data di uscita. Il titolo arriverà ilsu. Ricordiamo inoltre che a luglio si svolgerà il primo Annapurna Interactive Showcase , con annunci e aggiornamenti su nuovi e già noti promettenti indie.