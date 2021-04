Last Stop e Hindsight: nuovi video gameplay dal Nintendo Indie World

In coincidenza del Nintendo Indie World, i vertici di Annapurna Interactive hanno pubblicato dei nuovi video di Last Stop e Hindsight che contribuiscono a fare luce sulle meccaniche di gameplay delle due avventure e sulle rispettive finestre di lancio su Switch.

Nell'ultimo trailer di Last Stop, gli autori di Variable State hanno mostrato delle scene di gioco inedite tratte dalla loro prossima avventura in terza persona ambientata nella moderna Londra. Il prossimo titolo degli sviluppatori del pluripremiato Virginia narrerà la storia di tre personaggi diversi con un'antologia che collegherà le storie di ciascun protagonista al medesimo mondo soprannaturale. Come svelato da Variable State nel corso dell'Indie World, l'uscita di Last Stop è prevista per il mese di luglio del 2021 su Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Non meno interessanti sono poi le informazioni snocciolate da Annapurna Interactive su Hindsight, un'avventura in pixel art sviluppata da Joel McDonald e attesa al lancio per fine anno su PC e Swotch. Il nuovo titolo del creatore di Prune racconterà la vita di una donna, dalla nascita alla fase adulta, mentre cerca di "tirare le somme della sua esistenza". Nel corso dell'avventura dovremo tornare nella sua casa d'infanzia, scavare tra i ricordi e far riaffiorare gli eventi che ne hanno caratterizzato la vita.