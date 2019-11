Last Stop è il nuovo titolo di Variable State, creatori di Virginia

Proseguono gli annunci dell'XO19, questa volta con Last Stop, nuova avventura di Variable State, già conosciuti per Virginia. Il titolo sarà pubblicato da Annapurna Interactive anche se al momento non si conosce la data ufficiale.

Inside Xbox porta altre sorprese con Last Stop, il nuovo gioco di Variable State, creatori del pluripremiato Virginia. Il gioco è un'avventura in terza persona per giocatore singolo ambientata nella moderna Londra, dove si potranno interpretare tre personaggi diversi i cui mondi si scontrano nel mezzo di una crisi legata al mondo soprannaturale. Last Stop è un'antologia che collega tre storie in una, incentrata su vite segrete, sui legami che le legano e su come la magia può essere trovata in una situazione banale.

Al momento non si conosce una data di uscita ma Last Stop uscirà nel 2020 per PC e Console. Come sempre vi terremo aggiornati.