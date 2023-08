Last Train Home: il 2023 è tutto dedicato al prosieguo della Grande Guerra

Circa un anno fa è stato annunciato Last Train Home, lo strategico ambientato subito dopo la Prima guerra mondiale. "La Grande Guerra è finita ma la lotta continua" alla guida della legione di soldati intenta a farsi strada tra le fila nemiche della guerra civile nel desiderio di poter tornare a casa.

Sviluppato dai ragazzi di Ashborne Games, il prossimo progetto targato THQ Nordic è stato al centro di un ulteriore approfondimento nel corso della serata di oggi. L'arrivo di THQ Nordic con un nuovo Showcase e tanti annunci ha acceso gli animi dei giocatori di tutto il mondo, anche grazie alla presenza di progetti di minore portata ma dalla caratura per nulla inferiore, come lo stesso Last Train Home.

Last Train Home è pronto a giungere su PC nel 2023. Non vi sono informazioni sull'esatta finestra temporale del titolo, la quale rimane avvolta dal mistero per il momento. Ciò nonostante, il viaggio di sopravvivenza della legione cecoslovacca sta per giungere sul mercato videoludico e non vediamo l'ora di scoprire tutto ciò che può offrire all'utenza dell'ecosistema del Personal Computer. Siete curiosi di scoprire questo titolo? Fatecelo sapere qui sotto con un commento. Avete reputato il THQ Nordic Showcase di vostro gradimento, oppure non avete trovato progetti accattivanti più o meno di prossima uscita?