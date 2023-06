Last Train Home: annunciato lo strategico ambientato subito dopo la prima guerra mondiale

Sul palco del PC Gaming Show 2023 è stato dato spazio anche all'annuncio del nuovo progetto di Ashborne Games, team di Brno che si sta dedicando allo sviluppo di un titolo incentrato su un evento storico poco conosciuto.

Last Train Home ci porta nelle fasi immediatamente successive alla fine della prima guerra mondiale: nei panni della Legione Cecoslovacca, dovremo affrontare il lungo ritorno verso casa. Il viaggio in questione avverrà a bordo di una locomotiva a vapore e sarà tutt'altro che facile, visto che il gruppo dovrà attraversare la Siberia nel bel mezzo della guerra civile russa.

Il gioco alternerà fasi gestionali in cui bisognerà salvaguardare i membri dell'equipaggio ad altre in stile RTS (strategico in tempo reale) che serviranno a liberare la strada o a permettere al gruppo di procurarsi le risorse necessarie alla sopravvivenza.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è prevista entro la fine dell'anno in corso e per il momento l'unica piattaforma di riferimento è il PC (Steam). A tal proposito, chiunque fosse interessato al progetto può già visitare la sua pagina Steam e aggiungerlo alla lista dei desideri, così da ricevere tutti gli aggiornamenti da qui all'uscita.