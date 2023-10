Last Train Home: il nuovo trailer rivela la data di uscita su PC

Il nuovo trailer pubblicato di Last Train Home, pubblicato da THQ Nordic, rivela finalmente la data di uscita ufficiale del gioco di strategia sviluppato da Ashborne Games.

Last Train Home è previsto uscire in esclusiva su PC (Windows e Steam) il 28 novembre 2023. Nel frattempo, è disponibile gratuitamente una demo che ci permette di assaporare alcune sezioni di gioco per avere un'idea del gioco.

Come vi raccontiamo nella nostra anteprima di Last Train Home, il titolo ambientato poco dopo la prima guerra mondiale è un punto d'incontro fra lo strategico di sopravvivenza in tempo reale e il gestionale. I suoi eventi narrano del difficoltoso rientro in patria della Legione Cecoslovacca dopo la Grande Guerra.

Dopo l'annuncio a giugno 2023, Last Train Home ha quindi ora una data di uscita che, come da promessa iniziale, rientra nel 2023. A partire da fine novembre potremo vestire i panni del comandante della Legione Cecoslovacca e riportare i nostri uomini a casa a bordo di un treno blindato, affrontando varie sfide e nemici lungo il percorso.

Il gioco presenta sia un gameplay gestionale che di combattimento. Dovremo tenere d'occhio il nostro plotone e prendercene cura, rivolgendo la nostra attenzione a un uso parsimonioso delle risorse. Dovremo altresì superare le battaglie in tempo reale con obiettivi e tattiche diverse.