Laura Bailey da Abby in Last Of Us 2 a Jaina Proudmoore di WoW: tutti i doppiaggi

Continua il nostro viaggio nel doppiaggio dei videogame, stavolta con Laura Bailey, doppiatrice di successo che ha lasciato il segno tanto nel panorama giapponese, dando voce a prestigiosi personaggi anime, quanto in quello viedoludico.

Classe 1981, la passione della Bailey per la recitazione germoglia quando, appena adolescente, vede uno speciale su Dawson's Creek con protagonista Katie Holmes. In seguito studierà teatro al Collin County Community College, nella città di Plano, Texas, dove entrerà in contatto con le prime realtà professionali. Negli anni l'attrice darà voce a iconici personaggi animati come Lust in Fullmetal Alchemist e Brotherhood (sul cui set conoscerà il futuro marito Travis Willingham, voce di Roy Mustang), il protagonista Shin nell'irriverente Shin-Chan, Maka Albarn in Soul Eater e Chichi, Trunks, Gotenks bambini e Dende nel franchise Dragon Ball.

Su console i suoi ruoli più famosi sono invece l'eroina Rayne, protagonista della saga BloodRayne, Jaina Proudmoore in World of Warcraft: Wrath of the Lich King, Nadine Ross in Uncharted 4: Fine di un ladro e Uncharted: L'eredità perduta ed Abby nell'acclamato The Last of Us Parte 2. Avete già scoperto il crossover tra The Last Of Us 2 e Studio Ghibli?

Ruoli memorabili sono anche Selina Kyle/Catwoman in Batman: The Telltale Series e Batman: The Enemy Within; Serah Farron in Final Fantasy XIII; Serana in The Elder Scrolls V: Skyrim; Mary Jane Watson in Marvel's Spider-Man; Lucina in Fire Emblem Awakening e Nube Oscura in Dissidia Final Fantasy e Dissidia 012 Final Fantasy. Ricordiamo infine Lady Comstock e Esther Mailer in BioShock Infinite; Kira Carsen in Star Wars the Old Republic; Alex Denton al femminile in Deus Ex: Invisible War; Rise Kujikawa in Persona 4; Cheria Barnes in Tales of Graces e4 Kait Diaz in Gears of War 4 e Gears 5

Nei prossimi mesi vedremo la Bailey alle prese con la Vedova Nera in Marvel's Avengers, tra i primi titoli a debuttare sulle next-gen Sony e Microsoft e che regalerà ai giocatori un'esperienza unica grazie al DualSense e all'audio 3D, anche se la grafica mozzafiato di titoli come Gears 5 preannuncia di essere la vera sfida di Xbox Series X.