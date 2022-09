Lavazza Arena arriva su Roblox per sensibilizzare i giocatori sull'ambiente

Con in mente l'obiettivo di sensibilizzare la comunità dei videogiocatori sul delicato tema dell'ambiente, Lavazza entra nel Metaverso con un titolo disponibile su Roblox e ambientato in un campo da calcio completamente deforestato.

Lavazza Arena è il nuovo gioco su Roblox. Lavazza presenta il suo primo campo da calcio deforestato nella storia dei videogiochi nel Metaverso. Ogni 30 secondi, un’area della foresta amazzonica grande come un campo da calcio viene distrutta. Ed è proprio questo che troverai nella Lavazza Arena: un campo completamente deforestato. Più giochi, più la Lavazza Arena sarà riforestata, più aiuterai la Fondazione Lavazza e il Cesvi a piantare 1000 alberi di noci nella foresta amazzonica.

Gli interessati possono riscattare un codice speciale accedendo al proprio accont Roblox, dirigendosi sulla pagina di Lavazza Arena, quindi sull'icona regalo presente sul lato destro dello schermo. Tra le ricompense troverete 250 chicchi da usare in Lavazza Arena per ottenere power-up o articoli di moda e giocare al massimo.

Il gioco è ispirato a un progetto della Fondazione Lavazza in Perù. In Perù, nella regione di Madre de Dios, nel cuore della foresta amazzonica, la Fondazione Lavazza è impegnata in un programma di riforestazione del territorio in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente peruviano, le comunità locali e indigene e Cesvi. Questo progetto ha due obiettivi principali: promuovere la conservazione del patrimonio forestale esistente ed effettuare la piantumazione di nuove piante in aree degradate. Per ulteriori informazioni al riguardo potete raggiungere le pagine ufficiali di Lavazza Arena.