Lavazza debutta con Fnatic nel mondo degli esports con la Campagna 'Icons of Italy'

Lavazza e Fnatic - realtà mondiale leader nel settore degli esports - annunciano oggi la partnership di lancio della Campagna “Icons of Italy”, che introduce una mappa personalizzata Lavazza all’interno di Fortnite.

Questa collaborazione unica nel suo genere segna l’ingresso di Lavazza nel settore degli esports in modo speciale e innovativo.

Il progetto prevede anche il coinvolgimento di POW3R, giocatore professionista su Fortnite e uno degli streamer italiani più riconosciuti, che attraverso un'esperienza di gioco interattiva racconterà il viaggio di Lavazza e Fnatic.

I giocatori verranno invitati su una mappa personalizzata chiamata “Icons of Italy” che inizia dalla casa di POW3R e in cui si sfideranno per completare il percorso nel minor tempo possibile. La mappa a tempo viene presentata al giocatore come un vero e proprio viaggio esperienziale all’interno della cultura italiana, iconicamente rappresentata dalla customizzazione a tema caffè e dai riferimenti al brand Lavazza A Modo Mio.

A rendere il tutto ancor più rappresentativo sono la sede Lavazza di Torino, la Nuvola firmata dall’architetto Cino Zucchi, e simboli del patrimonio culturale italiano come il Colosseo. La mappa offrirà successivamente due livelli aggiuntivi ai giocatori, che potranno pubblicare i loro migliori risultati utilizzando l'hashtag #IconsofItaly e taggando Lavazza, POW3R e Fnatic su Instagram o Twitter.

“Siamo particolarmente entusiasti di annunciare questa collaborazione con Fnatic perché rappresenta una prima assoluta per Lavazza in un settore che sta vivendo una crescita notevole, e non potevamo sperare in un partner migliore”, ha dichiarato Carlo Colpo, Group Marketing Communication Director and Brand Home Director. “Quello degli esports e del gaming è un mondo interessante, sfidante e perfettamente in linea con la volontà del brand di relazionarsi con i più giovani attraverso strumenti e linguaggi a loro più congeniali”.

“Fnatic e Lavazza condividono gli stessi valori, tra cui un forte senso della tradizione, la passione per l'etica del lavoro e la volontà di tendere sempre al meglio", ha dichiarato Craig Santicchia, Partner Development Director, Fnatic. "Questa partnership è solo un assaggio di ciò che verrà dalla collaborazione tra i nostri due brand, dal momento che continueremo a spingerci oltre e ad essere presenti all'interno delle piattaforme più rilevanti per la Generazione Z. L'unico limite è la nostra immaginazione".

Il giocatore che completerà il percorso nel minor tempo possibile avrà la possibilità di vivere un momento esclusivo con POW3R sulla piattaforma Zoom, oltre ad aggiudicarsi una serie di gadget a doppio marchio Lavazza e Fnatic.

Il secondo e il terzo classificato, oltre ai gadget, riceveranno anche Fnatic Gear, la linea di periferiche e accessori brandizzati Fnatic.