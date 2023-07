Lavorare nel mondo dell'intrattenimento digitale: i corsi BigRock in partenza a settembre

Quante volte vi è capitato di sognare, guardando un film della Marvel o giocando al vostro titolo AAA preferito, di far parte del patinato mondo del cinema o dei videogiochi di alto livello? La scuola BigRock vi permette di realizzare i vostri desideri e a settembre 2023 parte un nuovo ciclo di corsi Master. Scopriamoli in dettaglio.

Situata in provincia di Treviso, la scuola BigRock - Institute of Magic Technologies potrebbe in un certo qual modo ricordare la X-Mansion del professor Charles Xavier o la Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, come abbiamo ricordato nel corso della nostra intervista con i professori Marco Giglio e Andrea Tessarin. I loro corsi Master hanno una durata di 6 mesi e toccano alcuni settori chiave dell’intrattenimento. Il Master in Computer Grafica vi insegna ad esempio a realizzare effetti visivi e animazioni 3D: parliamo di un percorso che prevede esercizi, prove e sfide utili a rendere gli allievi del tutto autonomi sul lavoro. Gli sbocchi di questo corso sono ovviamente variegati: si può lavorare nel cinema come nella TV, nel mondo della pubblicità, dei render fotorealistici e del design.

Se disegnare invece è la vostra passione principale, il corso Master in Concept Art è ciò che fa per voi: BigRock vi forma per diventare Concept Artist in diversi campi, potete ad esempio lavorare nella Computer Grafica ma anche in architettura, nel cinema e nei videogiochi. Dal foglio bianco agli storyboard: tutto ciò che nasce dalla vostra fantasia può poi diventare reale in videogiochi e altri prodotti d’intrattenimento. A proposito di videogiochi: BigRock offre un corso Master in Videogames, che vi prepara a usare i software e i motori grafici di ultima generazione per creare mondi infiniti ed esperienze di gioco innovative. A differenza della Computer Grafica, dove si renderizza un prodotto fatto e finito, in Videogames il rendering avviene in tempo reale e tutto deve reagire agli input del giocatore.

Se invece siete più interessati alla musica e ai suoni, che comunque rappresentano una parte fondamentale nei prodotti d’intrattenimento, il corso Master in Sound Production è ciò che fa per voi. Obiettivo del percorso è formare professionisti nella produzione audio per film, serie TV e videogiochi. La parte teorica è supportata anche da tanta pratica in ambito sound design e colonna sonora, con applicazioni in vari settori. Infine, se ciò che masticate meglio sono le righe di codice, esiste il Master in Coding, tenuto dalla scuola gemella BigWave. Un autentico laboratorio dinamico in cui si cerca di prevedere e anticipare il futuro: si va dai linguaggi di programmazione più utilizzati e si arriva alle ultime tecnologie disponibili, spesso ancora sperimentali. Il corso tratta anche di intelligenza artificiale ed esperienze di gioco immersive di ultima generazione, insomma di realtà virtuale e aumentata.

Per saperne di più sulle origini di BigRock abbiamo intervistato il suo fondatore Marco Savini. I prossimi corsi iniziano l’11 settembre 2023 e i posti disponibili sono limitati, volate subito sul sito ufficiale BigRock per pre-iscrivervi o contattate direttamente la scuola per avere maggiori informazioni.