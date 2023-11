Lavorare in Nintendo è meraviglioso 'se sei un genio', dice un ex dipendente

Per molti sviluppatori entrare a far parte di Nintendo potrebbe essere il sogno di una vita. Ma è davvero così? A fornire qualche interessante approfondimento sulla questione è Miura Koichi, artista che ha lavorato in precedenza a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Koichi ha raccontato la sua esperienza attraverso un ricco messaggio su Twitter/X in cui ha messo in evidenza che lavorare per la Grande N può essere meraviglioso se sei un vero genio, altrimenti per una persona normale potrebbe rivelarsi un autentico incubo.

"Nintendo è una compagnia grandiosa, ma non la raccomanderei facilmente agli altri di lavorarci perché è un covo di geni e superumani. Essendo invece una persona normale per me è stato l'inferno. Grazie a quest'esperienza ho capito che non faceva per me e mi sono mosso verso un'altra direzione. Sono stato in grado di arrivarci, ma capire tutto questo è stato il mio più grande risultato mentre lavoravo a Nintendo, dunque non ho rimpianti per averci creduto e poi mollare", racconta Koichi.

L'artista prosegue: "Lasciatemelo ripetere per evitare incomprensioni, penso davvero che Nintendo sia una bella compagnia ed i dipendenti si sono rivelati persone meravigliose. Ho visto prodotti fantastici venire realizzati uno dopo l'altro. Ho vissuto un'esperienza preziosa e li ringrazio per questo".

Koichi adesso lavora come freelance, ma ha avuto esperienze in diverse compagnie come Bandai Namco e Square Enix. Ha poi rivelato che durante il suo periodo a Square Enix il suo stipendio era di 46.000 dollari all'anno, saliti poi a 70.000 quando è passato a Nintendo. L'ormai ex dipendente ha comunque parlato bene della casa di Kyoto, e potrebbe non essere l'unico ad avere una bella opinione della compagnia: secondo Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, Nintendo non ha un sindacato perché i dipendenti sono felici e si ritengono soddisfatti del loro lavoro.

Nel frattempo la nuova sede Nintendo slitta al 2028: nei piani dell'azienda c'è l'intenzione di ampliare ulteriormente le dimensioni dell'edificio per accogliere quantità ancora più ampie di personale.