Lavorare sul titolo di Star Wars faceva schifo, secondo un ex Visceral

La chiusura difa ancora parlare di sé, in particolare grazie ad un lungo articolo di approfondimento pubblicato da Kotaku

Vi abbiamo già parlato di Electronic Arts e delle pressioni esercitate sul team affinché realizzasse un titolo capace di competere, fin dalla prima uscita, con Uncharted 4. Questo, e tanti altri avvenimenti, hanno reso lo sviluppo del gioco estremamente travagliato, al punto da rendere l'atmosfera insostenibile.

Lavorare su un titolo ambientato nell'universo di Star Wars potrebbe sembrare un'opportunità fantastica, eppure, un ex dipendente di Visceral Games ha confessato che faceva schifo, anche a causa delle difficoltà legate alla gestione di un franchise di queste proporzioni. E, ancora una volta, non sono mancati i parallelismi con Uncharted.

"Oh, Dodger deve apparire davvero così? A cosa dovrebbe somigliare quest'arma? Potenzialmente, anni di questo. Chi vorrebbe sopportarlo? Chi vorrebbe davvero lavorare sull'universo di Star Wars? Con Uncharted, possono creare il mondo che vogliono, perché è il loro mondo. Con Star Wars è un continuo avanti e indietro... Le persone pensano 'Oh, deve essere meraviglioso lavorare su Star Wars'. In realtà fa schifo".



Detto in questi termini, e considerato come è andata a finire tutta la faccenda, non fatichiamo a credergli. Intanto, vi segnaliamo che sono trapelati alcuni dettagli sul progetto e anche un artwork ritraente i personaggi.