Lavorare con i videogiochi: uno sconto esclusivo sul nuovo libro di Francesco Toniolo

Lavorare con i videogiochi: competenze e figure professionali è il nuovo libro di Francesco Toniolo pubblicato da Editrice Bibliografica, Francesco ha presentato il suo lavoro durante la seconda edizione di Everyeye Expo e adesso siamo lieti di comunicarvi una bellissima notizia.

Tutti i lettori di Everyeye.it potranno acquistare Lavorare con i videogiochi: competenze e figure professionali in formato eBook (ePub) al prezzo di 7 euro contro gli 11.99 euro normalmente richiesti per la versione digitale del libro e i 19 euro dell'edizione cartacea. Vi basterà seguire questo link per acquistare Lavorare con i videogiochi: competenze e figure professionali a 7 euro, offerta valida solamente per un periodo di tempo limitato.



"Attualmente circa metà della popolazione mondiale gioca ai videogiochi, non è più possibile ignorare un mercato in così grande espansione. Ma cosa succede dietro le quinte? Come vengono creati i sempre più numerosi prodotti videoludici che ci troviamo quotidianamente davanti agli occhi? Questo libro vi guiderà nella scoperta delle professioni del videogioco: le competenze e i ruoli necessari sono moltissimi ed è importante conoscerli, così come è fondamentale approcciarsi a questo settore con la mentalità appropriata, a seconda delle proprie aspettative."



Francesco Toniolo è docente a contratto di Game Culture alla NABA di Milano e di Forme e generi del cinema e dell’audiovisivo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca. Si occupa di videogiochi, YouTube e comunità online pubblicando articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali, contributi a volumi miscellanei e saggi monografici.