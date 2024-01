I lavori sulla nuova IP di Sony Bend Studio procedono, scordatevi Days Gone 2

A inizio autunno ci eravamo posti una domanda: cosa sta facendo Sony Bend dopo Days Gone? La risposta arriva oggi con un messaggio di risposta a un commento su X.

Lo studio con sede a Bend, in Oregon "sta cucinando", in risposta ad un giocatore che chiedeva lumi sulla nuova IP dello studio. Il nuovo gioco di Sony Bend non è mai stato annunciato ma sappiamo che il team sta lavorando ad una nuova IP Open World multiplayer che dovrebbe riutilizzare parte delle idee e del lavoro svolto per la componente multigiocatore di Days Gone 2.

Sony non ha mai dato luce verde alla produzione di Days Gone 2, tuttavia Bend Studio aveva già iniziato la pre-produzione e messo sul tavolo numerose idee per espandere il mondo di gioco e le meccaniche, con focus particolare sul multigiocatore.

Queste idee verranno apparentemente riutilizzate nella nuova IP dell'azienda, non sappiamo però ancora nulla su questo progetto, mai annunciato ufficialmente da Sony. Secondo alcuni rumor, il nuovo gioco di Bend Studio sarà basato sul Decima Engine, il motore di Guerrilla Games utilizzato per Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West e Death Stranding.

Chissà che il non ancora annunciato gioco di Bend non possa essere una delle sorprese di Sony per il 2024.