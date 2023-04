Che lavoro fanno Mario e Luigi in Super Mario Bros Il Film?

Se avete letto le nostre curiosità su Super Mario, saprete che sul lavoro dei due fratelli si è venuta a creare una certa confusione nel corso degli anni. La domanda quindi è lecita: ma che lavoro fanno Mario e Luigi nel film Super Mario Bros?

Mario "nasce" come carpentiere nei primi anni '80 e inizia poi la professione di idraulico insieme al fratello Luigi, sebbene nel 2017 ai tempi del lancio di Super Mario Odyssey una biografia poi corretta aveva fatto pensare al possibile abbandono della professione da parte dei fratelli Mario.

Super Mario Bros Il Film (ecco la recensione del film di Super Mario Bros ora al cinema) però ci toglie ogni dubbio: Mario e Luigi sono due idraulici e dopo tanti sacrifici riescono ad aprire la propria attività che le li vedrà impegnati a risolvere i guasti ed i problemi della rete idrica di Brooklyn, con tanto di iconico furgoncino per le chiamate a domicilio.

Super Mario e Luigi sono due idraulici a tutti gli effetti anche se negli anni si sono cimentati in tante altre professioni come calciatore, golfista, giocatore di baseball, tennista, pilota di Go-Kart, medico (Dr. Mario e Dr. Luigi), arbitro e ovviamente, nel caso di Mario, anche salvatore di Principesse rapite e fratelli scomparsi. Niente male, per un idraulico! A proposito, ma voi lo sapete chi è più grande tra Mario e Luigi?