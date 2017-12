LawBreakers: l'evento natalizio 'Sleigh the Holiday' inizierà il 21 dicembre

Lo sviluppatoree il publisherhanno rivelato che l'evento natalizio diinizierà il 21 dicembre. I giocatori avranno l'opportunità di guadagnare punti XP doppi e di accedere alla Stagione 1 della modalità competitiva.

Dal 21 dicembre 2017 al 4 gennaio 2018, periodo in cui sarà attivo l'evento natalizio di LawBreakers (chiamato "Sleigh the Holiday"), tutti i giocatori potranno guadagnare punti XP doppi nel corso delle partite, in modo da velocizzare sensibilmente lo sviluppo dei personaggi. Anche se l'evento non aggiungerà nuovi contenuti, l'aggiornamento della Boss League permetterà comunque di accedere alla Stagione 1 della modalità competitiva.

Rispetto alla Stagione 0, inoltre, la Stagione 1 ridurrà il requisito per il piazzamento a 5 partite (anziché 10). Infine, nel caso vogliate approfittare di questo periodo per acquistare il gioco, LawBreakers potrà essere acquistato su tutte le piattaforme con uno sconto del 50% dal 21 dicembre al 4 gennaio.