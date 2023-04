LawBreakers potrebbe tornare: il papà di Gears of War promette novità!

Nonostante le recensioni positive e l'accoglienza riservata dalla critica a LawBreakers, il ritorno di Cliff Bleszinski sulle scene videoludiche non era riuscito a convincere il grande pubblico.

Debuttato nel 2017, lo shooter dall'animo arena aveva in effetti faticato sin da subito nell'attirare sui server un numero adeguato di videogiocatori. Una circostanza che aveva purtroppo portato il team ad annunciare la chiusura di LawBreakers e il fallimento del progetto già nel 2018. Da allora, il fondatore di Boss Key è stato piuttosto restio nel tornare a discutere di un possibile futuro nel mondo dei videogiochi, ma ora qualcosa pare essere cambiato.



Come potete infatti verificare in calce a questa news, Cliff Bleszinski ha da poco pubblicato un Tweet decisamente intrigante. Nel cinguettio, l'autore riferisce di aver "appena ricevuto dai suoi avvocati un messaggio relativo a LawBreakers". Purtroppo, il creatore di Gears of War non offre ulteriori dettagli in merito, ma invita il pubblico a rimanere in attesa di ulteriori aggiornamenti.



È dunque possibile che LawBreakers si stia preparando a un ritorno sulle scene? Per saperne di più, non resta che attendere ulteriori dichiarazioni di Bleszinski. Nel frattempo, vi ricordiamo che proprio questa sera l'Everyeye Late Show sarà dedicato ai giochi dimenticati, con due ore di live in compagnia del nostro Alessandro Bruni.