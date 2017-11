LawBreakers: al via oggi un nuovo weekend gratuito su Steam

non vuole proprio arrendersi: lui ehanno annunciato un nuovo weekend di gioco gratuito per il discussosu Steam.

I giocatori interessati avranno l'opportunità di giocare allo sparatutto in prima persona multiplayer a partire dalle ore 19:00 di oggi 9 novembre fino alle ore 22:00 di domenica 12 novembre. Per partecipare, sarà sufficiente scaricare il client del gioco direttamente dalla pagina dedicata all'interno dello store di Valve.

Per l'occasione, LawBreakers potrà essere acquistato fino al 14 novembre a soli 14,99 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo pieno di 29,99 euro. La ridotta popolarità del titolo non ha mai fermato Boss Key Productions, che nelle scorse settimana ha continuato a supportarlo con la pubblicazione di nuovi contenuti, come la modalità competitiva Boss Leagues, una nuova mappa, Gateway, e tanti oggetti per la personalizzazione.

Darete una possibilità a LawBreakers questo weekend? Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su PlayStation 4 e PC. Si è più volte parlato di un passaggio al modello free-to-play, argomento sul quale è intervenuto anche Cliffy B in persona.