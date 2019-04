Layers of Fear 2 esce il 28 maggio su PS4, Xbox One e PC

Il publisher Gun Media e lo studio di sviluppo Bloober Team hanno annunciato quest'oggi che Layers of Fear 2 verrà lanciato il prossimo 28 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come già confermato nelle scorse settimane, la versione per Nintendo Switch non debutterà in contemporanea con le altre.

Layers of Fear 2, come sicuramente già sapranno coloro che hanno apprezzato il primo capitolo, è un'avventura horror in prima persona dalle forti tinte psicologiche, che pone molta enfasi sull'esplorazione e sulla storia. I giocatori saranno chiamati ad impersonare un attore hollywoodiano che, in risposta alla chiamata di un enigmatico regista, si dirige a bordo di una nave nel bel mezzo dell'oceano per girare un film. Le cose, ovviamente, prendono una brutta piega, e si ritrova catapultato in un incubo di stampo lovercraftiano. Gli sviluppatori hanno assicurato che la storia sarà in grado di intrattenere i giocatori per almeno 9-10 ore.

Se volete farvi un'idea più precisa sul progetto di Bloober Team, vi consigliamo di guardare un video gameplay di Layers of Fear 2 lungo ben 13 minuti, che vi porta a spasso sul transatlantico e vi dà un assaggio degli orrori celati nei meandri dei suoi corridoi.