Layers of Fear 2: il Gioco Horror si mostra al pubblico in un nuovo Trailer

Annunciato da Gun Media e Bloober Team in occasione dell'ottobre dello scorso anno, Layers of Fear 2 si mostra al pubblico in un nuovo inquietante Trailer.

Tramite il video è possibile dare uno sguardo più approfondito alle ambientazioni che caratterizzeranno questo nuovo Titolo dalla atmosfere spiccatamente Horror. Nella visione ci accompagna una voce narrante, interpretata dall'attore e produttore cinematografico Tony Todd, noto per i ruoli interpretati in Candyman:Terrore Dietro lo Specchio o La notte dei Morti Viventi. Come di consueto, è possibile visionare integralmente il nuovo Trailer direttamente in apertura a questa news.

Fulcro della narrazione di questo Secondo Capitolo di Layers of Fear saranno le vicende di un attore dall'animo tormentato, caduto preda dell'ossessione. L'arte resta dunque una sorta di filo conduttore della serie: protagonista di Layers of Fear era infatti un pittore vittima di episodi di delirio, tormentato da visioni esistenti solo nella sua mente. Pubblicato nel corso del 2016, segnaliamo ai Lettori che desiderano maggiori informazioni su questo primo capitolo che sulle pagine di Everyeye è possibile leggere la nostra recensione.

Layers of Fear 2 è attualmente atteso nel corso del 2019. Purtroppo, ad ora non è ancora stata resa nota la data di pubblicazione precisa. Mancano inoltre indicazioni in merito alle piattaforme sul quale sarà possibile giocare il Titolo.