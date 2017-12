Layers of Fear gratuito su Humble Store per un periodo di tempo limitato

, che da un po' di tempo a questa parte sta abituando fin troppo bene i giocatori PC, propone quest'oggi un nuovo titolo completamente gratuito da riscattare su. Si tratta di, normalmente venduto al prezzo di 21,99 euro.

La promozione sarà attiva fino alle ore 19:00 di mercoledì 20 dicembre, per cui se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi. Tutto ciò che dovete fare è andare alla pagina dedicata del negozio, registrare un account (se non lo avete già fatto in passato), aggiungere il titolo al carrello e infine completare la procedura d'acquisto. Vi verrà fornita, oltre alla chiave del gioco da utilizzare su Steam, anche quella della colonna sonora ufficiale.

Layers of Fear è un gioco horror psichedelico in prima persona sviluppato da Bloober Team SA, fortemente incentrato sulla storia e sull'esplorazione. Nei panni di un pittore, i giocatori dovranno muoversi all'interno di una villa vittoriana alla ricerca dei dettagli dell'oscuro e tragico passato del protagonista. Oltre che su PC, il titolo è disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One. Su Nintendo Switch verrà invece pubblicato nel 2018 con il titolo Layers of Fear Legacy.

Restando in tema Humble, segnaliamo che a soli 12 dollari è possibile acquistare l'Humble Montlhy che include Quantum Break e Warhammer 40,000: Dawn of War III. Altri giochi verranno sbloccati all'inizio del mese di gennaio 2018.