Layers of Fear, il momento dell'Horror di Bloober Team su fa vicino:svelati i requisiti PC

Manca davvero poco all'arrivo dell'atteso Horror targato Bloober Team: nel corso delle ultime settimane, Layers of Fear è stato al centro di un nuovo video che mostra le potenzialità di Unreal Engine 5, in occasione del lancio di questa inedita avventura attualmente previsto per il mese di giugno 2023.

Mentre si attende quindi di prendere parte all'esperienza narrata in questo horror psicologico dalle tinte avventurose, l'orrore prende forma nel filmato introduttivo della demo su PC in arrivo di Layers of Fear. Eppure, il desiderio di mettere le mani su questo progetto continuano ad essere alimentate dalle informazioni che provengono in via ufficiale dal team e non solo: proprio nelle ultime ore, infatti, Bloober Team ha pubblicato i requisiti di sistema minimi e consigliati di Layers of Fear su PC.

Preparate quindi le vostre macchine da gioco per il titolo dalle premesse alquanto interessanti: "Tutte le storie devono giungere al termine, anche quelle più inquietanti e contorte. La tela. Il palco. Il romanzo. Quest’esperienza horror narrativa attende la pennellata finale, la chiusura del sipario e il capitolo conclusivo. Riuscirai ad affrontare le tue paure un’ultima volta?"

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: Intel Core i5 4690 o AMD Ryzen 3 1200;

8 GB di RAM;

Scheda Video: Nvidia GTX 1060 3GB o AMD RX 58' 4 GB;

DirecX 12;

20 GB di spazio per il download del gioco.

Requisiti consigliati di sistema

Sistema operativo: Windows 10;

Processore: Intel Core i7 8700K o AMD Ryzen 5 3600;

12 GB di RAM;

Scheda Video: Nvidia GTX 1070 8 GB;

DirecX 12;

20 GB di spazio per il download del gioco.

Si conclude così la carrellata di componenti necessarie per la propria configurazione PC richieste dalla nuova avventura di Bloober Team per giocare al meglio l'ormai imminente Layers of Fear. Mancano poche settimane all'arrivo di giugno e l'utenza videoludica attende con trepidante attesa di vedere come gli incubi della scrittrice prenderanno forma in Layers of Fear.