Layers of Fear: l'horror in Unreal Engine 5 a confronto su PC, PS5 e Xbox Series X|S

A poche ore dal debutto di Layers of Fear, nuova iterazione dell'esperienza horror firmata Bloober Team, sono emersi in rete i primi video che mettono a confronto la grafica del gioco sulle varie piattaforme.

Il noto canale YouTube ElAnalistaDeBits ha infatti pubblicato un nuovo filmato grazie al quale è possibile farsi un'idea di quelle che sono le differenze tra le versioni PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Ecco di seguito tutti i dettagli tecnici del gioco su ogni piattaforma:

Modalità Prestazioni: 60fps a 4K (la risoluzione è ricostruita dai 1440p dinamici)

Modalità Ray Tracing: 30fps a 4K (la risoluzione è ricostruita dai 1800p dinamici)

Modalità Prestazioni: 60fps a 4K (la risoluzione è ricostruita dai 1440p dinamici)

Modalità Ray Tracing: 30fps a 4K (la risoluzione è ricostruita dai 1800p dinamici)

Modalità Prestazioni:60fps a 1140p (la risoluzione è ricostruita dai 1080p dinamici)

Tralasciando la presenza di una sola ed unica modalità grafica per la piccola console di ultima generazione Microsoft, sulla carta le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S si equivalgono. Stando però all'analisi del content creator, vi sarebbe un lieve vantaggio in termini di risoluzione sulla console Sony: si tratta di una differenza quasi impercettibile, soprattutto se si considera che il risultato in termini di framerate è identico. Pare inoltre che sia PS5 che Series X soffrano di problemi di stuttering in alcune zone quando è attiva la modalità a 30fps.

Ovviamente la versione PC è quella che rende meglio con la giusta macchina da gioco e sembrerebbe che gli sviluppatori abbiano svolto un buon lavoro di ottimizzazione, complice anche l'aiuto dell'Unreal Engine 5.

Avete già letto la nostra recensione di Layers of Fear? Sulle pagine di Everyeye trovate anche lo story trailer a 4K di Layers of Fear, mostrato durante le conferenze della Summer of Games.