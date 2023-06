Layers of Fear: l'horror in Unreal Engine 5 si mostra nel nuovo story trailer in 4K

Tra le produzioni mostrate sul palco del Future Games Show non poteva certo mancare Layers of Fear, il titolo in Unreal Engine 5 di Bloober Team e Anshar Studios il cui arrivo sugli scaffali è imminente.

Il filmato mostrato in occasione dell'evento estivo è completamente incentrato sul comparto narrativo dell'horror in soggettiva e vede la protagonista, una donna chiamata 'La Scrittrice', mentre fa il suo ingresso in un vecchio faro abbandonato. Poco dopo la sua entrata nel luogo misterioso, le cose iniziano a farsi inquietanti, poiché orrori legati al passato della struttura si manifestano davanti alla donna e la fanno spaventare terribilmente.

Questo story trailer permette quindi di avere un assaggio delle atmosfere che si potranno respirare al momento dell'uscita del progetto in sviluppo presso lo stesso team che si sta occupando di Silent Hill 2 Remake. Per chi non lo sapese, il gioco sarà disponibile a partire dal prossimo 15 giugno 2023 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Mac (Apple Silicon). La versione standard avrà un costo di 29,99 dollari e quella deluxe, che includerà anche un artbook digitale e la colonna sonora ad opera di Arek Reikowski, verrà venduta a 34,99 dollari.

Prima di lasciarvi al filmato dedicato alla storia, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un provato della demo di Layers of Fear.