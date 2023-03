Layers of Fear: gli incubi della Scrittrice prendono forma nel nuovo video

In vista dell'uscita a giugno di Layers of Fear, Bloober Team e Anshar Studio ci rituffano nelle atmosfere thrilling dell'avventura horror su Unreal Engine 5 con un video gameplay incentrato sulla Scrittrice e sugli incubi che materializzerà nel corso della campagna principale.

Il nuovo personaggio giocabile di Layers of Fear sfrutterà la sua macchina da scrivere per entrare nel multiverso da incubo dei capitoli precedenti della serie e consentirci, così facendo, di esplorarne le ambientazioni e tessere la trama che la lega agli altri protagonisti.

Il filmato dimostrativo di Bloober Team ci permette così di apprezzare il lavoro svolto dalla software house polacca nella ricostruzione iperrealistica degli scenari e dei tanti elementi interattivi dei livelli, come i fenomeni paranormali da esorcizzare con la Lanterna. Il tutto, nella cornice di un comparto grafico che trarrà forza da un'illuminazione volumetrica gestita dal middleware Lumen di Unreal Engine 5 e dal Ray Tracing.

La commercializzazione di Layers of Fear è prevista a giugno esclusivamente su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra anteprima di Layers of Fear, l'horror in Unreal Engine 5 che fa più paura che mai.