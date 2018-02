Layers of Fear: Legacy arriva su Nintendo Switch il 21 febbraio

Il catalogo di Nintendo Switch si aggiornerà presto con un nuovo horror game: si tratta diche, a partire dal prossimo 21 febbraio, sarà disponibile per l'acquisto sull'eShop al prezzo di 19,99 euro, come annunciato oggi dagli sviluppatori di

Come spiega Bloober Team, Layers of Fear: Legacy si basa sull'omonimo titolo già disponibile su PC, PS4 e Xbox One, ma presenterà su Switch una grafica "rimasterizzata e ridisegnata per rappresentare un'offerta unica nel portfolio degli horror game su Nintendo Switch". Il titolo includerà anche l'espansione Inheritance, che va ad espandere il comparto narrativo del gioco base.

Layers of Fear: Legacy sarà pubblicato su Nintendo Switch il 21 febbraio 2018. In cima alla notizia potete dare uno sguardo al nuovo trailer pubblicato da Bloober Team. Lo studio di sviluppo ha confermato nei mesi scorsi la volontà di continuare a realizzare videogiochi di stampo horror psicologico.