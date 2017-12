Layers of Fear Legacy uscirà su Nintendo Switch a inizio 2018

, la versionedell'omonima avventura horror uscita su PS4, Xbox One e PC, sarà disponibile a inizio 2018. Insieme alla finestra di lancio, lo sviluppatore Bloober Team ha pubblicato anche un nuovo trailer a tema natalizio: lo trovate in cima alla notizia.

Annunciato in occasione del Tokyo Game Show 2017, Layers of Fear Legacy si presenta come la riedizione Switch di Layers of Fear, una versione riveduta e corretta del gioco che includerà una nuova interfaccia, il supporto all'HD Rumble, ai controlli di movimento e al touchscreen, in modo da sfruttare a pieno le caratteristiche della console ibrida Nintendo.

In termini di contenuti, invece, Layers of Fear Legacy includerà l'avventura originale più il DLC Inheritance già pubblicato sulle altre piattaforme. Nell'attesa di conoscere una data di lancio precisa, vi lasciamo con il nuovo trailer riportato in cima.