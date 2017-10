Layers of Fear Masterpiece Edition in regalo agli abbonati Twitch Prime

regala, l'apprezzato horror a opera di, agli abbonati Twitch Prime. L'iniziativa è valida solo per pochi giorni, per la precisione dal 24 ottobre al primo novembre.

Layers of Fear Masterpiece Edition include il gioco principale e il DLC Inheritance. Per ottenere il titolo non dovrete fare altro che effettuare il login con il vostro account Twitch Prime, andare nella sezione "Ricompense", cliccare su "Riscatta Offerta", scaricare l'app di Twitch per desktop, andare nella sezione "I miei giochi" e procedere all'installazione. Se approfitterete dell'offerta entro la scadenza, Layers of Fear Masterpiece Edition resterà per sempre all'interno della vostra libreria. Per ulteriori informazioni sul titolo, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.