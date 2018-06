Layers of Fear per PC è gratis su Steam, approfittatene!

Layers of Fear, apprezzato horror di Bloober Team, è ora disponibile a costo zero su Steam: per un periodo limitato sarà possibile scaricare gratis il gioco, una volta aggiunto alla libreria questo potrà essere utilizzato senza limitazioni contenutistiche o temporali di alcun tipo, come se fosse stato regolarmente acquistato.

"Fai un altro sorso osservando la tela che incombe sopra di te. Una luce tremolante brilla nell'angolo. Hai creato innumerevoli opere d'arte, ma mai niente come... questo. Perché non l'hai fatto prima? Con il senno di poi sembra così ovvio. I tuoi amici, i tuoi critici, i tuoi soci in affari... presto, se ne accorgeranno tutti. Ma manca ancora qualcosa...



Guardi in alto, stupefatto. Quella melodia... era forse un pianoforte? Sembrava proprio lei... Ma no, sarebbe impossibile. Lei non c'è più. Non c'è più nessuno.

Devi concentrarti. Quanto tempo ci è voluto per arrivare fino a questo punto? Troppo, ma non importa. Non ci saranno più altre distrazioni. È quasi finito. Puoi sentirlo. La tua creazione. Il tuo capolavoro.



Te la senti di dipingere un autentico capolavoro della paura? Layers of Fear è un gioco horror psichedelico in prima persona fortemente incentrato sulla storia e l'esplorazione. Immergiti nelle profondità della mente di un pittore folle e scopri i segreti della sua follia esplorando una vasta e mutevole magione dell'era vittoriana. Scopri le visioni, le paure e gli orrori che attanagliano il pittore e completa il capolavoro che ha voluto creare per così tanto tempo."

Per il download vi rimandiamo alla pagina di Layers of Fear su Steam, approfittatene prima che il gioco torni ad essere venduto a prezzo pieno.