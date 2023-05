Layers of Fear presto in Demo su PC: l'orrore prende forma nel filmato introduttivo

Presto potremo immergerci nelle atmosfere di Layers of Fear, il nuovo horror su Unreal Engine 5: i ragazzi del Bloober Team mostrano la sequenza introduttiva dell'avventura a tinte oscure e preannunciano l'imminente arrivo di una Demo su PC.

L'introduzione cinematica ci proietta nel multiverso di terrore che farà da sfondo alla prossima esperienza interattiva di Bloober Team, con incubi che si materializzeranno nel corso di una campagna principale che promette di essere davvero ricca di tensione.

Nei panni della Scrittrice di Layers of Fear, ad esempio, i giocatori potranno sfruttarne la macchina da scrivere per squarciare il velo che divide il mondo degli esseri umani dal soprannaturale, esplorando così le ambientazioni per ricomporre le tessere di un mosaico narrativo pieno di colpi di scena.

La versione dimostrativa di Layers of Fear potrà essere scaricata gratuitamente su Steam a partire dalle ore 18:00 italiane di lunedì 15 maggio. In calce alla notizia trovate l'infografica condivisa dalla software house polacca per fornire tutte le informazioni sui Requisiti Minimi, Raccomandati e Ray Tracing (in 1080p o 2160p) da soddisfare per apprezzare al meglio l'avventura horror e la sua grafica mossa dall'ultima iterazione del motore grafico Unreal Engine.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer in apertura d'articolo e vi ricordiamo che Layers of Fear sarà disponibile a giugno esclusivamente su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.