Layers of Fear e QUBE 2 in regalo su Epic Store: annunciati i prossimi giochi gratis

Premuratisi di lanciare i Saldi di Halloween dell'Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games ci informano che da oggi, e fino al prossimo 31 ottobre, è possibile effettuare il download gratuito di Layers of Fear e QUBE 2.

A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre, è perciò possibile utilizzare il proprio account Epic Games per riscattare su EGS un codice gratuito (e senza alcun limite di tempo) dell'avventura horror del Bloober Team e del puzzle in prima persona ideato dagli sviluppatori britannici di Toxic Games traendo ispirazione da capolavori come Portal.

La promozione, come anticipato, si concluderà giovedì prossimo, 31 ottobre, per dare modo ai curatori dell'Epic Store di rimpolpare ulteriormente la nostra ludoteca digitale con altri due videogiochi in regalo, ovvero SOMA, il survival horror fantascientifico di Frictional Games, e Costume Quest, l'insolita avventura ruolistica di Double Fine Productions.

Nel lasciare a voi ogni commento alla nuova tornata di videogiochi scaricabili gratis su Epic Games Store, vi ricordiamo che un recente dibattito alimentato da Devolver Digital ha riacceso il confronto tra Epic Store e Steam, con due strategie contrapposte che stanno dando vita a una sfida combattuta a suon di giochi gratuiti, di esclusive e di accordi vantaggiosi sulle commissioni.