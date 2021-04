Layers of Fear in Realtà Virtuale: la versione PSVR ha una data di lancio

Già pubblicato su PC per Oculus Quest nel 2019, la versione VR di Layers of Fear è in arrivo anche su PlayStation. Bloober Team, software house specializzata nel genere horror e autrice del recente The Medium, ha comunicato la data di lancio dell'edizione per PSVR del suo gioco, originariamente lanciato sul mercato nel 2016.

I possessori di PlayStation VR potranno gustarsi la nuova versione di Layers of Fear a partire dal 29 aprile 2019, data nella quale il titolo verrà proposto sugli store online in questa variante più immersiva che mai.

Layers of Fear racconta la storia di un pittore torturato mentre tenta di completare il suo capolavoro artistico: il racconto trascina il giocatore all'interno di un incubo sempre più allucinatorio, con la villa gotica che fa da sfondo agli eventi che si deforma e si riconfigura in un ciclo eterno regalando a chi la osserva degli spettacoli tanto contorti quanto affascinanti. Layers of Fear 2, il sequel del gioco, è stato poi pubblicato ufficialmente nel 2019.

Sviluppato in collaborazione tra Bloober Team e Incuvo, Layers of Fear per PlayStation VR promette di portare tutto ciò ad un livello superiore di coinvolgimento e immersività. L'horror game verrà messo in vendita al prezzo di 19,99 euro sul PlayStation Store a partire dal 29 aprile. Intanto, vi consigliamo di recuperare la nostra Recensione di Layers of Fear per tutti gli approfondimenti del caso.