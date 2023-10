Layers of Fear: il trailer 'You Are My Sunshine' celebra i 15 anni di Bloober Team

Se la paura fa novanta su Unreal Engine 5 con Layers of Fear, Bloober Team trae ispirazione dalle atmosfere malinconiche evocate della canzone You Are My Sunshine per celebrare i 15 anni della software house polacca con uno splendido videoclip realizzato con la partecipazione della cantante Natalia Szroeder.

Dietro al discusso teaser di Layers of Fear 3 o Silent Hill 2 Remake si celava quindi questo progetto artistico firmato da Szroeder e da Piotr Babieno, l'amministratore delegato di Bloober Team.

Yuo Are My Sunshine trae ispirazione dalla melodia malinconica del brano della colonna sonora di Layers of Fear che reinterpreta la canzone classica eseguita originariamente dal leggendario Johnny Cash. Il progetto, di conseguenza, è un omaggio che Bloober Team fa a tutti gli appassionati della saga horror di Layers of Fear e ai fan delle tante altre esperienze interattive a tinte oscure sfornate dagli autori di Cracovia dal 2008 ad oggi, basti ricordare Blair Witch, The Medium e Observer.

Il trailer che festeggia il quindicesimo anniversario di Bloober Team ci viene descritto come un videoclip che "accompagna il pubblico in un viaggio coinvolgente nel regno oscuro dell'esperessione artistica, mostrando la bellissima ma stimolante relazione tra umanità e arte".