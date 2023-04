Layers of Fear: il nuovo video mostra le potenzialità grafiche di Unreal Engine 5

Di ritorno dalla dimensione a tinte oscure degli incubi della Scrittrice di Layers of Fear, i ragazzi del Bloober Team fanno sfoggio delle potenzialità grafiche di Unreal Engine 5 mostrando in video le ambientazioni della loro prossima, ambiziosa avventura horror.

Il nuovo filmato datoci in pasto dalla software house polacca testimonia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'incredibile duttilità e le capacità degli strumenti di sviluppo più avanzati accessibili tramite l'editor di Unreal Engine 5.

Sfruttando questi strumenti, il team Bloober promette di elevare il tenore ludico, grafico e narrativo della serie con l'ausilio del Ray Tracing, del middleware Niagara per la gestione degli effetti particellari e di Lumen per l'illuminazione e gli effetti volumetrici. Sempre attraverso UE5, gli sviluppatori di Layers of Fear puntano a migliorare sensibilmente l'esperienza di gioco grazie alle infinite possibilità offerte dal sistema Blueprint e dalla velocità del motore grafico di Epic nell'esecuzione di elementi logici per la gestione di puzzle ambientali, eventi dinamici e quant'altro possa servire ad aggiungere pathos all'avventura a tinte oscure.

Nel lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che Layers of Fear sarà disponibile a giugno esclusivamente su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se invece volete approfondire ulteriormente gli aspetti legati al gameplay e alla grafica del nuovo horror di Bloober Team, qui potete leggere la nostra anteprima di Layers of Fear, l'horror in Unreal Engine 5 che fa più paura che mai.