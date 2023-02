Layers of Fears esce a giugno: nuovo video per l'horror su Unreal Engine 5

Dopo la conferma del mese di uscita di Lies of P e il reveal delle date dell'Open Beta di Diablo 4, il valzer degli annunci dell'IGN FanFest 2023 prosegue con un il trailer confezionato da Bloober Team per fissare la finestra di lancio di Layers of Fears.

La nuova esperienza horror firmata dalla software house polacca pesca a piene mani dall'esperienza acquisita nel genere da Bloober Team e dagli avanzati strumenti di sviluppo integrati nell'editor di Unreal Engine 5 per elevare il tenore ludico, grafico e narrativo della serie.

La visione creativa degli autori di Layers of Fears parte quindi dal consolidato gameplay delle precedenti avventure horror per integrare l'illuminazione Ray Tracing, delle texture ad alta risoluzione e tantissimi effetti particellari e volumetrici studiati per immedesimare i giocatori nei personaggi dei racconti interattivi a tinte oscure.

Ogni 'mini-storia' che andrà a comporre il puzzle narrativo di Layers of Fears materializzerà a schermo le ossessioni più terrorizzanti del proprio alter-ego, producendosi in racconti pieni di colpi di scena che renderanno ancora più immersiva e viscerale l'esperienza di gioco.

Il lancio di Layers of Fears è previsto nel mese di giugno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più sull'ultimo horror firmato dagli sviluppatori di Observer, The Medium e del futuro Remake di Silent Hill 2? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Layers of Fears, abbracciare la paura su Unreal Engine 5.