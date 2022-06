Layers of Fears svelato in video: la serie horror si tinge di nextgen con Unreal Engine 5

Le anticipazioni sul terzo capitolo di Layers of Fear trovano conferma dal palco del Summer Game Fest con l'annuncio ufficiale di Layers of Fears, la nuova avventura horror in soggettiva sviluppata da Bloober Team su Unreal Engine 5 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La nuova esperienza a tinte oscure plasmata dagli autori polacchi promette di ereditare le meccaniche di gameplay dei precedenti capitoli di LoF per evolverle con una narrazione ancora più incalzante e "psichedelica".

Nel presentare Layers of Fears, il Bloober Team rimarca la natura nextgen di questo progetto specificando che, grazie alla nuova iterazione di Unreal Engine, potranno implementare effetti Ray Tracing avanzati, texture ad altissima risoluzione e un'illuminazione gestita dal sistema Lumen di Unreal Engine 5, il tutto per coinvolgere gli utenti nelle atmosfere opprimenti di questo horror da vivere rigorosamente in soggettiva.

Nel corso dell'avventura dovremo scoprire le storie di artisti schiavizzati dalle proprie ossessioni: in quest'ottica rientrano perciò gli inquietanti microcosmi osservabili nel trailer di annuncio, ciascuno interconnesso agli altri per intrecciarsi alla trama principale. Il lancio di Layers of Fears è previsto nei primi mesi del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.