Layers of Fears: il nuovo volto dell'orrore nel video del Future Games Show

Nel corso del Future Games Show, i ragazzi del Bloober Team hanno riaperto un varco verso il multiverso horror di Layers of Fears con un video gameplay che, dopo il teaser trailer del Summer Game Fest, mostra il titolo finalmente in azione su Unreal Engine 5.

La nuova esperienza a tinte oscure in sviluppo presso la software house polacca eredita l'impianto ludico dei precedenti capitoli per elevarlo e attualizzarlo con una narrazione ancora più incalzante.

La visione abbracciata dal Bloober Team per reimmaginare l'IP di Layers of Fear trae forza dagli avanzati strumenti di sviluppo di Unreal Engine 5 per integrare un'illuminazione Ray Tracing, delle texture ad alta risoluzione e una pletora di effetti particellari e volumetrici che promettono di restituire a schermo un'esperienza più immersiva.

Nel corso dell'avventura avremo così modo di immedesimarci ancor di più nei protagonisti dei diversi racconti interattivi dipanati dagli sviluppatori per descriverci le loro ossessioni più terrorizzanti. L'odissea nell'universo horror di Layers of Fears ripartirà nei primi mesi del 2023 con il lancio del titolo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S; nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale sulle paure da abbracciare su Unreal Engine 5 con Layers of Fears.