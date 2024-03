Layla è la stella fantastica della sera in un cosplay italiano di Genshin Impact

Le novità dell'aggiornamento 4.5 di Genshin Impact stanno per abbagliare l'utenza del free to play di MiHoYo. Il Teyvat sta per allargare i suoi confini con migliorie e aggiunte, ma a oggi è la cosplayer italiana MochiChuu a incantare la community con una sua meravigliosa interpretazione.

L'update 4.5 di Genshin Impact sta per abbagliare con contenuti inediti che andranno a intrattenere i giocatori nel corso delle prossime settimane. Principale introduzione sarà Chiori, l'eroina legata all'elemento Geo che affronterà le numerose sfide del Teyvat con la sua spada.

Disponibile già da diverso tempo nel roster di eroi ottenibili, Layla è un personaggio 4 stelle che utilizza l'elemento Cryo e una spada. Originaria della regione di Sumeru, è una studentessa della Rtawahist specializzata nel campo dell'astrologia teorica. È affetta da sonnambulismo, costantemente in lotta contro una forte mancanza di sonno. Il suo più grande sogno è quello di farsi un lungo riposo.

In questo cosplay di Layla da Genshin Impact ritroviamo la ricercatrice. Concentrata sulla conoscenza più profonda del cosmo, in questa incantevole interpretazione la vediamo accerchiata da raggi di luce con indosso il costume di default Dreaming Star. L'abito di Layla è composto da una tunica nera, con inserti bianchi e azzurri. Sfoggia un copricapo d'oro che copre la sua lunga frangia.

