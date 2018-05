Layton Mystery Journey Katrielle and The Millionaires Conspiracy DX annunciato per Switch

Sul nuovo numero di Weekly Famitsu è stato annunciato ufficialmente Layton Mystery Journey Katrielle and The Millionaires Conspiracy DX, in arrivo su Nintendo Switch il prossimo 9 agosto in Giappone.

Uscito lo scorso anno su Nintendo 3DS e smartphone iOS/Android, Layton Mystery Journey Katrielle and The Millionaires Conspiracy DX è il primo spin-off della serie Professor Layton, incentrato sulle avventure di Katrielle, figlia del professore, impegnata a sventare un complotto su scala internazionale. Pubblicato in Italia con il titolo di Layton Mystery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari, il gioco arriverà su Switch con un comparto tecnico migliorato e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con di Switch.

Al momento, Level-5 non ha comunicato nulla riguardo la possibilità di vedere Layton Mystery Journey Katrielle and The Millionaires Conspiracy DX in Occidente ma non è escluso che il titolo possa essere pubblicato in Europa e Nord America da Nintendo, così come i precedenti episodi della serie.