Layton's Mistery Journey Deluxe Edition presto in arrivo su Nintendo Switch?

Layton's Mystery Journey: Katrielle e la Cospirazione dei Milionari rappresenta il primo spin-off legato alla celebre serie di Level-5 avente per protagonista il Professor Layton.

Il titolo è esordito per la prima volta sul mercato videoludico nel corso del 2017, su piattaforme mobile, sia iOS sia Android, e sulla famiglia di console Nintendo 3DS. Tuttavia, nel maggio 2018, la Casa di Kyoto ha annunciato Layton's Mistery Journey: Katrielle e il Complotto dei Milionari Deluxe Edition per Nintendo Switch. Questa nuova riedizione del gioco di Level-5, che include un comparto tecnico migliorato, è già disponibile in Giappone: nel Sol Levante, infatti, il gioco è stato pubblicato il 9 agosto dello scorso anno.

Al momento dell'annuncio della Deluxe Edition, il team di sviluppo non ha tuttavia offerto conferme in merito ad una pubblicazione di Layton's Mystery Journy: Katrielle e il Complotto dei Milionari su Nintendo Switch anche in Occidente. Alcune ipotesi in merito sono tuttavia emerse nel corso del febbraio di quest'anno, quando il gioco è stato classificato dall'ente tedesco USK. Ora, le voci di corridoio si fanno più rumorose, in seguito all'avvistamento di una scheda dedicata al gioco anche all'interno del database dell'ESRB (Entertainment Software Rating Board), altro ente di classificazione. Che un annuncio ufficiale possa essere in dirittura di arrivo? Del resto, Nintendo ha recentemente confermato di avere nuovi giochi da annunciare per l'anno fiscale in corso.