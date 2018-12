Le armi di Resident Evil 2 Remake in una nuova serie di mini-trailer

I vertici di Capcom ci catapultano nuovamente nell'inferno digitale di Raccoon City per darci in pasto dei "clippini" di gioco inediti di Resident Evil 2 Remake.

Questa volta, i nuovi filmati della serie Report sono dedicati solo ed esclusivamente alle armi equipaggiabili da Leon e Claire durante la loro scampagnata zombesca tra i luoghi che tante gioie (e altrettanti attacchi di cuore) hanno regalato ai giocatori del capolavoro horror di Hideki Kamiya del 1998.

Con ciascuno dei trailer confezionati dalla casa nipponica, infatti, riusciamo a familiarizzare con le meccaniche sparatutto del titolo e intuire la profondità delle dinamiche legate, ad esempio, alla gestione delle munizioni e alla scelta della tipologia di cartuccia da impiegare per arrecare il maggior numero di danni possibile al non-morto di turno.

Resident Evil 2 sarà disponibile a partire dal 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In calce alla notizia trovate i restanti video della nuova serie di mini-trailer, ma se volete approfondire la conoscenza del titolo e capire fin dove si spingeranno i vertici di Capcom per farci rivivere le forti emozioni del capolavoro originario di Kamiya vi consigliamo di gustarvi la nuova Video Anteprima di Francesco Fossetti e Gabriele Laurino.