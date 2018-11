Le astronavi di Starlink sono atterrate nella redazione di Everyeye: ecco le foto!

In redazione sono arrivati i bellissimi modellini delle astronavi e dei personaggi di Starlink: Battle for Atlas, nuovo toys-to-life pubblicato da Ubisoft su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo.

Abbiamo così ben pensato di fare qualche fotografia e di condividerle con tutti voi: potete ammirarle nella galleria allegata a questa notizia. Tra i personaggi immortalati figurano Calisto Chase de Silva, Hunter Hakka, Mason Rana, Judge e Razor Lemay, con le loro fidate navi da combattimento Pulse, Lance, Orbital Strike, Time Shift e Power Chord. In una delle foto abbiamo anche incluso un Dualshock 4, in questo moto potete farvi un'idea ben precisa sulla dimensione delle astronavi.

I giocattoli da attaccare sul pad ci sono sembrati davvero ottimi, dettagliati, solidi e ben costruiti. Un regalo davvero perfetto per tutti i giocatori più piccoli. Starlink: A Battle for Atlas, dal canto suo, si è subito rivelato, a nostro parere, il Toys-to-Life più curato e ambizioso di sempre. Se avete appena iniziato a giocare, o prevedete di farlo a breve, vi consigliamo di leggere la nostra guida con i consigli utili per iniziare.