Le azioni Electronic Arts hanno perso il 44% del loro valore negli ultimi sei mesi

Secondo quanto riportato da alcuni analisti finanziari, le azioni Electronic Arts avrebbero perso il 44% del proprio valore negli ultimi sei mesi, nonostante il buon successo della maggior parte dei titoli del catalogo EA come FIFA 19 e Madden NFL 19.

Il 3 dicembre scorso le azioni EA hanno chiuso a 84 dollari sul mercato azionario, in calo del 44% rispetto a dodici mesi fa: ma cosa è successo in questo lungo lasso di tempo? Il danno maggiore sembra essere dovuto al flop commerciale e alle critiche negative di Star Wars Battlefront 2, fattore che sulla lunga distanza ha finito per danneggiare le azioni del publisher.

Anche il rinvio di Battlefield V e la tiepida accoglienza riservata al gioco sembrano aver ricoperto un ruolo di primo piano nella vicenda, con consumatori delusi e analisti finanziari preoccupati per la mancanza di un prodotto che possa trascinare le vendite di EA durante la stagione natalizia, se escludiamo FIFA e Madden NFL, capaci di registrare sempre ottimi numeri sul mercato.