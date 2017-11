Le azioni di Rovio, studio responsabile di Angry Birds, sono calate del 20%

Nel corso del report finanziario riferito all'ultimo trimestre fiscale,ha annunciato che il valore delle azioni della società è calato del 19,97%. Appena due mesi fa la società finlandese, responsabile del franchise, veniva quotata in borsa con un valore stimato di un miliardo di dollari.

Il crollo può essere ricondotto alla riduzione dei profitti operativi, diminuiti del 70% rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso, da 5,2 milioni di dollari a 1,6 milioni. La calo è avvenuto nonostante l'aumento dei ricavi, passati da 50 milioni di dollari a 70,7 milioni, con un aumento del 41%.

In ogni caso, il CEO Kati Levoranta non si è mostrato in alcun modo preoccupato, dal momento che fa tutto parte di una precisa strategia di crescita, visti gli investimenti dell'ultimo periodo, e che era tutto già stato preventivato. Il valore della società rimane alto, così come l'interesse degli investitori.

Gli ultimi titoli del franchise, Angry Birds Evolution ed Angry Birds Match, sono stati pubblicati la scorsa estate. Nel 2016 la serie ha invece debuttato al cinema, con un film di successo prodotto con la collaborazione di Sony Pictures Imageworks: il seguito è atteso per il 2019.