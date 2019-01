Le brutali uccisioni di Days Gone in un nuovo video gameplay

Direttamente dal PAX South tenutosi pochi giorni fa a San Antonio, in Texas, ci giunge un video riassuntivo delle uccisioni più brutali attuate nel minaccioso mondo post-apocalittico di Days Gone nuova esclusiva PlayStation 4 attesa per il 26 aprile prossimo.

Il filmato, che potete visionare a questo indirizzo, ci mostra gli svariati e cruenti modi in cui Deacon St. Jones, protagonista principale dell'avventura, potrà abbattere le orde di Freaker inferociti. Per avere la meglio sulle mostruose creature, il giocatore potrà affrontarle corpo a corpo, e fare quindi uso di mazze chiodate e altre armi di natura simile, o fare invece affidamento sulle bocche da fuoco per tenerle a distanza di sicurezza. Molto importante sarà sfruttare l'interazione ambientale, tramite cui potremo in svariati casi far esplodere automobili o barili infiammabili per far fuori numerosi nemici in un sol colpo. Cosa ne pensate di questo nuovo filmato che mette in mostra la parte più violenta del gioco di Sony Bend?

Lasciandovi alla visione del video, vi ricordiamo che Days Gone sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 4 il 26 aprile. Sony ha recentemente svelato tutti i dettagli per quanto riguarda Collector's Edition, Special Edition e bonus pre-order del gioco. Per un approfondimento ulteriore, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.