Le casse premio di Call of Duty WWII potrebbero contenere delle armi?

Alcuni dataminer hanno scoperto dei file non utilizzati all'interno del codice sorgente di. I file in questione sono legati alle casse premio e fanno esplicito riferimento alle armi.

I nomi non lasciano spazio a molti dubbi: cassa leggendaria, cassa epica e cassa delle armi, quest'ultima farebbe pensare quindi al lootbox per le armi, anche se al momento non ci sono certezze in merito. In realtà anche Call of Duty Black Ops III e Call of Duty Infinite Warfare presentavano sistemi simili e non è escluso che il publisher voglia riproporre questo modello anche in World War 2.

Per il momento, in ogni caso, si tratta di semplici ipotesi, i file effettivamente esistono ma non è certo che possano effettivamente essere usati, potrebbe trattarsi di idee iniziali poi abbandonate, nonostante i riferimenti siano rimasti nel codice sorgente del gioco.