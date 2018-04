Le console della famiglia Nintendo 3DS hanno venduto oltre 24 milioni di unità in Giappone

Analizzando gli ultimi dati diffusi da Media Create, DualShockers ha calcolato che le console della famiglia 3DS hanno venduto oltre 24 milioni di pezzi in Giappone, più precisamente le unità distribuite ammontano a 24,004,320.

La cifra in questione include 4,731,954 New 3DS XL, 510,883 2DS e 662,159 2DS XL, mentre il resto è relativo al modello standard, non più in produzione. Nintendo 3DS è uscito il 26 febbraio 2011 in Asia e continua ancora oggi ad essere prodotto e venduto con successo, tanto che la stessa Nintendo ha più volte ribadito come non ci siano piani per interrompere la produzione.

Il nuovo 2DS XL in particolar modo sta riscuotendo un buon successo tra i giovanissimi principalmente a causa del costo ridotto, Nintendo vede questa piattaforma come una porta d'ingresso nel mondo di Mario e Pokemon.